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أكد الفنان أحمد وفيق ، أن لن يشارك في أي مسلسل بموسم رمضان المقبل، لافتا إلى أنه عرض عليه أدوار ولكنه رفضها ، بسبب تكرار الأدوار وقيامه بها من قبل وعدم وجود الجديد، وأنه يختار أعماله بدقة شديدة جدا .
وأوضح وفيق خلال لقائه عبر قناة" ten " ، اليوم السبت، أن تمالاتفاق معه على عمل فلم سينمائي فرنسي ، يتم تصوير جزء منه في مصر بداية من آخر العام الجاري ، مضيفا أن جودة المسلسلات الرمضانية في آخر خمس سنوات ليست جيدة، على عكس السنوات الماضية بسبب الضغوطات الكثيرة التي يواجها المخرج.
وأضاف وفيق ، أن جميع مسلسلات موسم رمضان السابق بها أخطاء بما فيها المسلسل الذي شارك به، مبررا ذلك بسب وجود الضغوطات التي تمارس على المخرج والمنتج وطاقم فريق العمل ، مقارنا ذلك بعمل مسلسل " كأنه امبارح" الذي تم تصويره خارج السباق الرمضاني ونال إعجاب الكثير ، لافتا إلى أن كثرة تلك الأخطاء ستصيب الدراما المصرية وتساعد على تراجعها ، بعد أن وصلت لأعلى مستوياتها.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أحمد وفيق يكشف أسباب عدم مشاركته بموسم رمضان المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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