شاهد.. حليمة بولند ومهيرة عبدالعزيز تتنافسا على الاكثر إثارة ودلع!

كتب امير فتحي في السبت 23 فبراير 2019 12:51 مساءً -
ظهرت الاعلامية الكويتية حليمة بولند في فيديو مع الاعلامية مهيرة عبد العزيز وذلك بعد تسجيل حلقة من برنامج كلام نواعم على شاشة قناة mbc.
وقد اشادت مهيرة بما وصفتها سعة صدر حليمة بولند لترد حليمة ان الاسئلة لم تعجبها غير ان مهيرة قالت: “هي الحلقة مثيرة للجدل وانت مثيرة للجدل وانا مثيرة ودلوعة “.
وتابعت مهيرة قائلة: “الحق يقال حليمة جدا جدا طيبة بس خففي دوز الدلع شوي يا حليمة بس ما تصير حليمة”.
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