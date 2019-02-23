شكرا لقرائتكم خبر عن شباب اليمن يحصدون مراكز متقدمة في مهرجان الشباب العربي بمصر والان مع التفاصيل

تمكن شباب اليمن من حصد المراكز الأولى في منافسات مهرجان ابداع للشباب العربي التي تم الإعلان عنها مساء امس بالعاصمة المصرية القاهرة بحضور وزير الثقافة مروان دماج ووزير الشباب والرياضة المصري الدكتور اشرف صبحي.

ويشارك في المهرجان الذي أنطلقت فعالياته في الـ 14 من فبراير ويستمر حتى الـ 28 من هذا الشهر، اكثر من ٢٠٠ شابا من اليمن ، الجزائر، موريتانيا، لبنان، تونس، جزر القمر، السعودية، ومصر.

وتكون وفد اليمن من ٢٤ شابا ـ برئاسة الدكتور لطفي هادي ـ نافسوا في مجالات الأفلام القصيرة، المراسل التلفزيوني والإذاعي، الغناء ، العزف ، الإنشاد الديني ، الشعر، القصة القصيرة، والرواية .

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فاز الكاتب اليمني جمال الشعري بالمركز الاول في مجال الرواية فيما فاز القاص وائل يوسف بالمركز الاول للقصة القصيرة .

وفي مجال الانشاد الديني الفردي فاز المنشد علي مجاهد بالمركز الاول، في فازت الاعلامية اية خالد بالمركز الثاني في مجال المراسل التلفزيوني ورمزي احمد عبد الله بنفس المركز في مجال الافلام القصيرة ومحمد الغيثي بالمركز الثاني في الشعر.

وفي مجال العزف الفردي فاز الفنان اليمني هيثم الحضرمي بالمركز الثالث.

وشارك المذيع اليمني اديب العفيف بتقديم بعض فقرات الحفل كما قدم المنشد علي محمد مجاهد فقرات إنشادية وسط حضور كبير لابناء الجالية اليمنية في القاهرة.

وأشاد وزير الثقافة بتألق الشباب اليمنيين ومشاركتهم المتميزة في المهرجان الذي يعد واحد من اهم مهرجانات الابداع العربي .. معربا عن اعتزازه بما تحقق من نتائج رائعة في مشاركة حملت في طياتها الكثير من التحديات لشباب اليمن الذين تجاوزا كل الصعاب وحققوا افضل النتائج ومثلوا بلدهم خير تمثيل من مختلف المحافظات.

حضر الحفل نائب وزير الثقافة عبد الله باكدادة ومدير المركز الثقافي اليمني في القاهرة المستشار عائشة العولقي.