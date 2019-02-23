الظهور الأوّل لـ أنجلينا جولي مع أبنائها بعد حلّ أزمة الحضانة مع براد بيت

متابعة بتجـــــــــــرد: حضرت النجمة العالمية أنجلينا جولي إحدى المناسبات التي تعنى بالتوعية من مرض سرطان الثدي وذلك برفقة أبنائها شيلوه (12 عامًا)، زهرة (14 عامًا)، “مادوكس (17 عامًا) وباكس (15 عامًا).

ويعتبر هذا الظهور الأوّل لـ أنجلينا مع أولادها بعد حلّ أزمة حضانتهم مع زوجها السابق النجم العالمي براد بيت.

وكان الزوجان انفصلا عن بعضهما في شهر أيلول/سبتمبر من عام 2016، بعد قصة حب دامت أكثر من 10 سنوات، وكانت جولي قامت برفع دعوى قضائية للطلاق وأخرى للحصول على حضانة الأطفال.