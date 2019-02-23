ماجد المصري ينهتي من “بحر” في هذا التاريخ

متابعة بتجــــــــــــرد: يواصل الفنان ماجد المصري تصوير مشاهده في مسلسل “بحر”، الذي ينتمي إلى الدراما الصعيدية.

وبحسب مصادر مقرّبة من العمل، سينتهي ماجد المصري من تصوير كافّة مشاهد المسلسل مع بداية شهر آذار/المقبل.

ويلعب ماجد المصري في العمل دور صعيدي حيث يشاركه في البطولة كل من محمد دياب، ثراء جبيل، فوزية محمد، يسرا اللوزي، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

الجدير ذكره أن مسلسل “بحر” يعتبر بمثابة أولى بطولات ماجد المصري المطلقة ومن المقرر انطلاق عرضه في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.