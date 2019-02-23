طرح برومو جديد لفيلم 2 The Secret Life of Pets – بالفيديو

متابعة الخليج 365: طرحت شركة Illumination برومو دعائي جديد للجزء الثاني من فيلم The Secret Life of Pets، المقرر بدء عرضه بالصالات السينمائية في شهر حزيران/يونيو المقبل.
وتدور أحداث فيلم 2 The Secret Life of Pets حول الحياة السرية للحيوانات المنزلية في مبنى سكني في مانهاتن، عن “ماكس” كلب أليف تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يشتري مالكه كلبًا آخر اسمه ديوك وتنشب بينهما خلافات عدّة.
فيلم The Secret Life of Pets 2 يشارك في بطولته كل من باتون أوسوالت، اريك ستونستريت، كيفن هارت، ليك بيل، دانا كارفي، ألبرت بروكس، هانيبال برس، بوبي موينيهان، كايلي هارت، نيك كرول، بيت هولمز، الفيلم من إخراج كريس رينو، وهو من تأليف براين لينش.
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