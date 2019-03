بالصور.. "العين الإخبارية" ترصد احتفاء هوليوود بنجومها الصاعدين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نظمت بعض شركات الدعاية والإعلان في هوليوود حفل استقبال لنجوم السينما الأمريكية الصاعدين وممثلي الصف الثاني في فندق "سكاي بار" الشهير في قلب مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.





وشارك في الحفل الذي جرى، مساء الجمعة، العديد من القائمين على صناعة السينما.

"العين الإخبارية" التقت إليزابيث دوريس ممثلة شركة INFOLIST المتخصصة في مجال صناعة السينما، والراعية الرئيسية للحفل، وقالت إن "هوليوود لا تنسى أحداً خلال الأوسكار، ولذا نظمنا هذا الحفل لتأكيد المعنى".

وأضافت دوريس أن الممثلين الصاعدين حالياً هم نجوم الغد في السينما الأمريكية، ولذا يجب الاحتفاء بهم قبيل حفل توزيع جوائز الأوسكار "حتى لا ننسى الاحتفاء بهم في زخم الاحتفال بنجوم الصف الأول".

وحول أهم المشاركين في الحفل هذه المرة، أوضحت دوريس أن الشركة دعت عدداً كبيراً من النجوم الصاعدين من ممثلين ومخرجين وحتى من ذوي الأدوار البسيطة في الأفلام والعروض المختلفة.

وأشارت إلى أنها لا تريد ذكر بعض الأسماء حتى لا تنسى أحداً، لكنها أشارت إلى النجوم الذين يشاركون في الحفل للمرة الأولى، وهم إردين بيللي صاحبة الدور المتميز في مسلسل Crazy Ex Girlfriend الذي صدرت منه نحو 4 مواسم حتى الآن، والممثل الصاعد بيرون مانن صاحب الأدوار الجيدة في أفلام Skyscraper وMan with the Iron Fists، والممثلة الحسناء الشابة سيلستي ثورسون أحد الوجوه اللافتة في المسلسل الشهير How I met your mother.

كما التقت "العين الإخبارية" خوان ماساديرو أحد الوجوه الشابة في هوليوود، الذي سبق وأدى بعض الأدوار البسيطة.

وأعرب ماساديرو عن سعادته بالمشاركة للمرة الأولى في حفل النجوم الصاعدين الذي عادة ما يكون مقدمة للمشاركة في الحفل الأساسي كعضو وممثل مميز في هوليوود، متمنياً أن يصبح أحد نجوم الصف الأول في المستقبل القريب.