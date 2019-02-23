شكرا لقرائتكم خبر عن كاردى بى.. آخر "زبونة" لمصمم الأزياء الكويتى يوسف الجسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت المغنية العالمية "كاردى بى" لكتيبة نجوم هوليوود الذى يرتدون من تصميمات مصمم الأزياء الكويتى يوسف الجسمى، بعد أن ظهرت، الجمعة، بفستان من تصميمه فى احدى المناسبات العامة.

الفستان الذى ارتدته نجمة الراب الأمريكية، حظى على إعجاب الكثير من متابعيها بعد ان نشرت صورتها عبر حسابها الشخصى وقامت بمشاركتها مع المصمم الكويتى.

وبالرغم من أن الفستان لم يكن ضمن التصميمات المعتادة التى ترتديها النجمة الأمريكية إلا انه حاز على اعجاب جمهورها لبساطته ولونه الأحمر الذى يندرج تحت الألوان المفضله لنجمة الراب.

"يوسف الجسمى" الذى اشتهر باسم "جسميكو" استطاع خلال 8 سنوات فقط أن يضع اسمه فى مكانة عالية بين أشهر مصممى الأزياء بالعالم، بعدما انطلق من الخليج إلى بيروت ومنهما إلى هوليود إحدى المدن المصدرة للموضة.

ومن أشهر نجوم هوليوود الذى ارتدوا من تصميمات المصمم الكويتى "تايلور سويفت"، "ليدى جاجا"، "جنيفر لوبيز"، "باريس هيلتون"، وله الكثير من التصميمات فى الوطن العربى، فمن أبرز النجوم العرب الذين تعاملوا مع "هند صبرى"، و"يسرا" و"ياسمين صبرى"، والنجمة شيرين عبد الوهاب، ميريام فارس.