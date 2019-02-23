بالصور- داليا البحيري تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "قسمت"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الفنانة داليا البحيري متابعي حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، بصور من حفل عيد ميلاد ابنتها قسمت.

وظهرت في الصور داليا إلى جوار زوجها رجل الأعمال حسن سامي، وابنتها "قسمت"، وعدد من أفراد أسرتها، وعلقت على الصورة التي تجمعهم "عالمي".

جدير بالذكر أن أخر أعمال داليا كان مسلسل "للحب فرصة أخيرة"، وتنتظر حاليًا عرض فيلمها "اللعبة الأمريكاني" مع الفنان أحمد فهمي والفنانة ناهد السباعي.