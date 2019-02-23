محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: حرصت رشا شيحة على تهنئة شقيقتها الفنانة حلا شيحة بعيد ميلادها، الذي يوافق اليوم السبت 23 فبراير. ونشرت رشا، عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، فيديو يجمعها بـ"حلا" ظهرتا فيه تغنيان "ده لو اتساب" للمطرب عمرو دياب. وكتبت رشا في تعليقها على الفيديو "عيد ميلاد سعيد حلولا، ملكة القلوب، ربنا يسعدك، بحبك". جدير بالذكر أن حلا تستعد للمشاركة في السباق الرمضاني المُقبل بمسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.

كانت هذه تفاصيل خبر رشا شيحة تهنئ شقيقتها "حلا" بعيد ميلادها على أنغام "ده لو اتساب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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