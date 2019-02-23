رعم حصدها الجوائز.. "الطوق والأسورة" تبحث عن مسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفي حمزة:

في مفاجأة غير متوقعة، كشف المخرج ناصر عبد المنعم أنه لا يجد مسرحا لتقديم باقي عروض مسرحية الطوق والأسورة، موضحا أن الاتفاق كان لتقديم 30 ليلة.

وقال ناصر في تصريح خاص لـ"مصراوى": "بدأنا التحضير من منتصف يوليو 2018، وقدمنا 3 ليالي باليوبيل الفضي لمهرجان المسرح التجريبي في سبتمبر الماضي، و11 ليلة ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي، وحصلت مصر عبر المسرحية للمرة الأولى على جائزة أفضل عرض، وبعد جهد 8 أشهر وإنجاز غير مسبوق لا نجد مسرحا لتقديم باقي ليالي العرض".

وأضاف: "المسرحية من إنتاج مسرح الطليعة، وهو الآن مغلق، وبعد الإحباط الذي أصاب العاملين بالعرض بانتظار تحديد مسرح لنقدم عليه العرض، قدمت الاعتذار لهم معلنا توقف التجربة".

مسرحية الطوق والأسورة مستوحاة عن قصة الأديب يحيى الطاهر عبد الله، ومعالجة درامية د.سامح مهران، بطولة فاطمة محمد علي، ومارتينا عادل، ومحمود راشد، وغناء كرم مراد.

وقُدمت المسرحيه للمرة الأولى عام 1996، وحصلت مصر بها على أولى جوائزها في مهرجان المسرح التجريبي، ونال ناصر عبد المنعم جائزة أفضل إخراج.