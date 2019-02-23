شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تنتهى من تصوير الأسبوع الثالث من مسلسلها "الملكة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النجمة ياسمين عبد العزيز من تصوير 3 أسابيع كاملة من مسلسلها "الملكة"، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف أمين جمال وورشته، ومن إخراج حسام على، حيث انتهت مؤخرا من تصوير مشاهد المستشفى فى منطقة أكتوبر، وتجسد ياسمين شخصية مهندسة ديكور ، تبحث عن زوجها المفقود خلال أحداث المسلسل.

مسلسل "الملكة" يعد التعاون الثانى بين ياسمين عبد العزيز وشركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدما سوياً مسلسل "هربانه منها" العام الماضى، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

مسلسل "الملكة" يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، وهم فتحى عبد الوهاب ، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، ثراء جبيل، وأخرون، إخراج حسام على، إنتاج سينرجى .