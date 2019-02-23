هكذا استقبلها "الزعيم" بعد الاعتزال وكيف ترى الحجاب الآن؟.. حكايات حلا شيحة في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – بهاء حجازي:

يحل اليوم 23 فبراير، عيد ميلاد الفنان حلا شيحة، واحدة من الفنانات التي استطاعت أن تأسر القلوب منذ دورها في مسلسل "الرجل الآخر" مع الفنان الراحل نور الشريف.

فنانة لها طلة مميزة وبصمتها السينمائية الكوميدية أو الرومانسية لا تُنسي، لا يمكنك نسيان "نوسة" في "اللمبي"، وإطلالتها في "السلم والثعبان" لا تُنسي، فمن ينسى دموع ياسمين وهي تبكي أمام حازم قائلة: "إنت كنت كل حاجة في حياتي".

وقررت حلا شيحة ارتداء الحجاب، وظهرت به في اَخر أفلامها "كامل الأوصاف" مع الفنان الراحل عامر منيب، كامل الأوصاف هو الوصف الأدق لحلا شيحة، التي أثارت الجدل باعتزالها التمثيل، ولم تكتف بذلك، بل ارتدت النقاب لتثير الجدل أكثر، وطالبت أكثر من مرة من متابعيها بألا ينشروا أي شيء من أعمالها، وأنها تتبرأ منها، طالبة منهم أن يتقوا الله ولا ينشروا صورا لها دون الحجاب.

غابت حلا شيحة منذ عام 2006، لتعود في عام 2018 وتفجر مفاجأة شغلت الرأي العام في مصر لأيام، حيث خلعت الحجاب وأعلنت عودتها للعمل السينمائي مرة أخرى.

ونرصد لكم في هذا التقرير حكايات عن حلا شيحة.. الجميلة المثيرة للجدل

زيارة عادل إمام بعد الاعتزال

قالت الفنانة حلا شيحة في حوار صحفي إنها زارت الفنانة عادل إمام بعد اعتزالها، مشيرة إلى أنها تعتبره مثل والدها. وأوضحت أنها حرصت على زيارة الزعيم عادل إمام فهو فنان ورمز كبير ويمثل قيمة كبيرة مثل "أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفاتن حمامة"، وقدم للفن الكثير من أعمال أثرت الشعوب وجدانيا وإنسانيا، وعادل إمام قابلني بترحاب كبير، وقال لي: "حلا وش القمر.. الناس كلها بتحبك".

المشهد الذي تحبه في أعمالها

نشرت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو من فيلمها "عريس من جهة أمنية" الذي شاركت في بطولته مع الزعيم عادل إمام، وعلقت حلا شيحة على الفيديو: "حبيبة، أقرب المشاهد لقلبي مع الزعيم عادل إمام".

رأيها في الحجاب

أثارت عودة الفنانة حلا شيحة للتمثيل وخلعها للحجاب موجة عاتية من الهجوم عليها أو التأييد، حلا ردت على هذا الهجوم بنشرصورة جديدة تجمعها بصديقة لها من خارج الوسط الفني.

وعلقت حلا شيحة: "صورة مع صديقتي وفاء، أنا أحترم الحجاب وسأظل أحترمه وإن لم أرتديه، و له مكانة خاصة في قلبي وأحترم كل المحجبات وهما أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا ليهم في قلبي احترام و محبة، مش معنى إني شيلت الحجاب إني ضده، والناس اللي نازلة شتايم على الميديا وسوء ظن وأكنهم بيطبقوا الدين، أقولهم الدين مش بس حجاب الدين الكلمة الطيبة والمعاملة الطيبة وحاجات كتير ادعوا للناس بالخير أفضل من الشتايم والتجريح والخوض في أعراض الناس، ومتشكرة لكل كلمة طيبة اتقالت".

وقالت في حوار صحفي سابق: "استمتعت بكل يوم وسنة في عمري، فكل يوم نعمل أشياء ونتعلم أمورا جديدة تضيف للإنسان، وأحب أصحح أخطائي أفضل من الندم عليها، ولمن أحبوني بالحجاب لا يجب أن تزعلوا فهذا قرار شخصي"، مشيرة إلى أنها ترفض العودة للتمثيل بالحجاب.

العودة من الاعتزال

عادت حلا شحية من الاعتزال في في 8 أغسطس 2018 وعن اختيارها لهذا التوقيت، قالت إنها لم تخطط لهذا القرر، والأمر برمته كان صدفة، موضحة أن الفن رسالة سامية ولها قدسيتها.