شاهد: محمد سراج يحضّرُ للجمهور مفاجأة “مجنونة” في عيد الأم.. شاهدي!

كشف الفنان المصريّ، محمد سراج، عن آخر أعماله الفنية، لافتًا، إلى أنّه سيتعاون مع الفنانة، رنا سماحة، في دويتو جديد، حيث ما زالت الأغنية في مرحلة التحضير، وستكون هدية منه، ومن رنا، إلى كلّ أمّ في عيد الأمّ المقبل.
وأعرب سراج عن سعادته لتجربته الأخيرة، في أغنية مهرجان “لأ لأ”، مع المطربة نداء شرارة، مشيرًا، إلى أنّه يحاول تقديم بعض الأغاني الشعبية بشكل مختلف، فقدّم “لأ لأ” بطريقة رومانسية، نالتْ إعجاب الجمهور. يُذكر، أنّ الفنان محمد سراج بدأ مشواره الفنيّ، بمشاركته في برنامج “ستار أكاديمي”، والذي وصل فيه إلى مراحل متقدّمة في نسخته السادسة.
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