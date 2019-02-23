خمسة طرق للعمل من المنزل وتحقيق الارباح عن طريق الانترنت… تعرف عليها!

كتب امير فتحي في السبت 23 فبراير 2019 09:51 صباحاً -

أصبح الإنترنت يشكل منصة لتحقيق الأرباح المالية في العالم المعاصر، وفي كثير من المجالات، وفي الآونة الأخيرة، لم يعد هذا حكرا على الخبراء في مجال التكنولوجيا، بل أصبح بإمكان المبتدئين تحقيق أرباح مالية.

فقد اصبح باستطاعة أي شخص كسب مبالغ كبيرة من الأموال، وذلك بشرط وجود القناعة الحقيقية لديه بأن الأنترنت هو مصدر من مصادر الدخل الشخصي.

وفي ما يلي خمسة طرق يمكن من خلالها جني الأموال من الشبكة العنكبوتية:

غوغل ادسانس

أولا: إنشاء مدونة مجانية أو مدفوعة عن طريق بعض المختصين، ثم الاشتراك ببرنامج “غوغل أدسنس” الخاص بوضع الإعلانات داخل المدونة، ثم القيام بنشر الأخبار داخل المدونة حسب نوعها إن كانت رياضية أو فنية أو أخبارية ومشاركة رابط الخبر المنشئ في وسائل التواصل الاجتماعي ، ومع كل مشاهدات للخبر الخاص بك ستجني الأموال.

اليوتيوب

ثانيا: (اليوتيوب) — إنشاء قناة يوتيوب وبعد تحقيقها لمشاهدات عالية، يمكنك الاشتراك في برنامج “غوغل أدسنس” ثم عرض الإعلانات على مقاطع الفيديو والتي تعرضها في قناتك، ومع كل مشاهدة للفيديو من الزوار ستكسب الأموال.

تطبيقات الالعاب

ثالثا: تطبيقات الألعاب وغيرها… إن كنت مختص في صناعة التطبيقات الخاصة بالألعاب أو غيرها ، يمكنك تعديل بعض التطبيقات المفتوحة المصدر، ثم تركيب إعلانات أدسنس ونشر تطبيقك المعدل أو المصمم من الصفر من قبلك ، وستجني الأموال من خلال استخدام الزوار للتطبيق وعرض الإعلان.

المقالات الفورية في الفايسبوك

رابعا: في حال تطبيق الخطوة الأولى، تستطيع كسب الأموال أيضا من خلال ما يسمى المقالات الفورية في الفيسبوك، وهي وسيلة لعرض إعلانات الفيسبوك داخل مقالاتك.

صفحات فايسبوك وانستغرام

خامسا: في حال كنت تملك صفحة “فيسبوك” او حسابا على انستغرام ولا تملك موقعا إلكترونيا، تستطيع التواصل مع بعض الشركات وتقديم عروضا لنشر منتجاتهم على صفحتك وجني الأموال.