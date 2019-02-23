انت الان تتابع تفاصيل خبر نصف مليون كتاب في معرض مسقط الدولي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 23 فبراير 2019 09:46 صباحاً - شهد معرض مسقط الدولي للكتاب الـ24 والمقام في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض حضوراً لافتاً لليوم الثاني على التوالي، حيث زار المعرض أعداد كبيرة من الأكاديميين والمثقفين والباحثين إلى جانب الأطفال.

وبدأت الحركة الشرائية للعناوين المتعددة التي يحتضنها المعرض منذ الساعات الأولى لانطلاقه، حيث وصل عدد العناوين إلى أكثر من نصف مليون كتاب وهي المرة الأولى في تاريخ المعرض، تتنوع في مضامينها ومحتوياتها وأشكالها المتعددة ولغاتها المختلفة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" العُمانية.

وشهد المعرض برنامجاً ثقافياً وفنياً منذ يوم الخميس، وأقيمت خلاله العديد من الفعاليات والمحاضرات والمسابقات والجوائز والندوات، حيث تم تنظيم البرنامج من قبل مؤسسات ثقافية رسمية وغير رسمية، إضافة إلى أنشطة برامج الطفل.

وقدمت مؤسسة رؤية الشباب برنامجاً شارك فيه مجموعة من الشباب تحت عنوان: "منصة الكتاب الأكثر تأثيراً" إلى جانب قراءات أدبية بعنوان "تجارب ثقافية خليجية"، شارك فيها مجموعة من المبدعين من دولة قطر وهم الدكتور ناصر صقر المهندي متحدثاً عن كتاب "كيف تصبح الرجل الحديدي"، والدكتورة مجد خالد متحدثة حول كتاب "كيف تتحكم بعالم من اختراعك"، وأحمد العبيدلي متحدثاً عن كتاب "نكتشف العالم بشغف".

وشهد المعرض تقديم عرض مسرحي بعنوان: "خيوط من أحلام"، حيث حصل العرض على جائزة أفضل عرض متكامل في مسابقات إبداعات شبابية عامي 2015 - 2016 وهو من تأليف الدكتورة وفاء الشامسية وإخراج وليد البادي.