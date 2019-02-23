أسيل عُمران بعد كليب تامر حسني.. كيف تعاملت مع تعليقات المصريين والسعوديين؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نجاحٌ كبيرٌ تعيشه الفنانة السعودية أسيل عمران بعد إطلاق الفيديو كليب الخاص بأغنية "ناسيني ليه" للفنان تامر حسني تحت إدارة المخرج سعيد الماروق.

فقد حقّقت الأغنية ملايين المشاهدات بأقل من أسبوع بينما أصبح اسم أسيل من الهاشتاغات الأكثر تداولاً في مصر خلال الأسبوع الماضي، حيث أحب الجمهور المصري أداءها في الفيديو، كما عبّروا عن إعجابهم بالكاريزما الكبيرة بينها وبين تامر الذي أطلّت معه كبطلة في الكليب رغبةً منهم في التعرّف عليها بشكل أكبر.

وحازت أسيل كذلك على إعجاب كبير من قبل المصريين الذين عبّروا عن ذلك خلال الهاشتاغ وفي التعليقات أسفل الفيديو كليب ما تسبّب في جدل كبير بين المتابعين السعوديين الذين عبّروا عن امتعاضهم من قبولها أن يُقبّل تامر يديها ويحتضنها في الڤيديو لأكثر من مرة، كما عبّروا عن استيائهم من ملابسها الجريئة والمخالفة للتقاليد السعودية.

الصحفية السعودية سهى الوعل اعتبرت أن ما قدّمته أسيل في الفيديو كان دليلًا على رغبتها دخول السوق المصري كممثلة ومغنية وهو ما أثبتته الجرأة التي اعتمدتها من خلال إطلالتها وحركاتها الشاعرية مع تامر حسني، في حين اعتبرت أن اختيار تامر حسني لها من الأساس يُعدّ خدمة العمر بالنسبة لأسيل، بينما رحّب بها آلاف المغرّدين المصريين في أعمال قادمة بعد هذه التجربة، وهو ما جعل عدة شائعات عن تعاونات فنية قادمة تنتشر بسرعة، كفيلم جديد مع تامر ومسلسل رمضاني، إلا أنها جميعًا تظل تحت بند الشائعات.

بدورها التزمت أسيل عمران الصمت تجاه ما طالها من انتقاداتٍ من الجمهور السعودي، بينما سافرت إلى ميلانو لحضور عرض خاص لماركة (بولغاري) واكتفت بشكر الجمهور المصري على تعليقاتهم ونجاح الفيديو كليب، بينما تجاهلت أيّ تعليق من المتابعين السعوديين.