مِنّة شلبي "سعيدة" بتكريم مهرجان أسوان

صرَّحت الفنانة مِنّة شلبي بأنها سعدت بتكريم مهرجان أسوان لسينما المرأة في دورته الثالثة، موضحة أن السينما المصرية منذ تاريخها عرضت مشاكل المرأة، وهناك عدد كبير من المنتجين والكتاب والمخرجين تبنّوا قضايا المرأة في عدد كبير من الأفلام.

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وأضافت مِنّة شلبي أنها عندما تنظر إلى مشوارها في الفن ترى أنها ما زالت قادرة على تقديم مئات الأفلام، موضحة أن هناك مجموعة من الأعمال قدّمت مشاكل المرأة عن قرب في عصرنا الحديث، منها أفلام "أحلى الأوقات" و"كلم ماما"، مشيرة إلى أن "بكرة أحلى"، إذ إن هناك تقدما في صناعة الفن العربي على كل المستويات.

وبيّنت سعادتها بتكريمها مع فنانة كبيرة مثل الفنانة محسنة توفيق التي قضت حياتها في الفن، وقدّمت أعمالا قيمة سواء في السينما أو التلفزيون.

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