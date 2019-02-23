جزء ثان لفيلم الرعب "A Quiet Place" بنفس فريق الجزء الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلن المخرج والممثل الأمريكي، جون كراسينسكي، عن إخراجه للجزء الثاني من فيلم الرعب والإثارة "A Quiet Place"، بعد النجاح التجاري الضخم للفيلم بفترة عرضه العام الماضي، محققاً إيرادات عالمية تخطت الـ300 مليون دولار، كما رشح لجائزة الأوسكار بقائمة "أفضل مونتاج صوت"، لتقرر شركة "Paramount" التحضير للجزء الثاني بنفس فريق عمل الجزء الأول.

ونشر كراسينسكي صورة من كواليس الجزء الأول للفيلم عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وعلق عليها قائلاً: "حان الوقت للعودة مجدداً الجزء الثاني"، كما كشف عن موعد طرحه والذي سيكون بشهر مايو عام 2020، ومن المتوقع أن يعود معظم فريق عمل الجزء الأول وعلى رأسهم النجمة الأمريكية، إيميلي بلانت.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب والتشويق، حول الأرض ما بعد نهاية العالم، واضطرار عائلة للعيش في صمت أثناء اختبائهم من وحوش تمتلك حاسة سمعية فائقة، والفيلم تم تصويره بالكامل بعدد من الولايات المتحدة الأمريكية، وبلغت ميزانيته الإنتاجية 17 مليون دولار فقط.