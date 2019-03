فيلم سينمائي عن حياة المطربة العالمية سيلين ديون بعنوان "Celine before Celine"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلن المخرج والمصور السينمائي الكندي، مارك أندري لافوي، عن إخراجه لفيلم تدور أحداثه حول السيرة الذاتية للنجمة الكندية العالمية، سيلين ديون، وبالأخص عن نشأة النجمة الفرنسية وبدايتها وحياتها قبل أن تصبح أحد أهم الموسيقيين في التاريخ، ومن المقرر أن تبدأ العملية الإنتاجية للفيلم بحلول عام 2020.

وسيعيد المخرج الكندي، التعاون مع عدد من صناع السينما الذي تعاون معهم من قبل بعدد من الأعمال السينمائية منهم كاتب السيناريو، أدريان بودسون واللذان تعاونا من قبل بالفيلم الكوميدي "Innocent" عام 2017، ووفقاً لموقع "The Hollywood Reported" سيحمل الفيلم عنوان "Celine before Celine"، وتم منح المخرج موافقة من قبل أهل سيلين للتوغل في تفاصيل حياتها الخاصة والتوغل في أرشيفها.

وقال مخرج الفيلم في تصريحات صحفية: "خلال مسيرتي الفنية، لما أري أحداً بهذا الكرم والحب والأخلاق مثل سيلين ديون، وسنكون مدينين لها لاَخر العمر لإيمانها بفريق عملنا وحرصها على مدنا بمعلومات عن بدايتها يجهلها الملايين، والتي سيتم إخباركم بها لأول مرة".

كما كان لسيلين ديون رداً على تصريحات مخرج الفيلم قائلة "أريد أن أعلمكم أنني تأثرت للغاية بعلمي عن فيلمكم عن قصة حياتي، ومحاولتكم سرد فترة عزيزة للغاية في حياتي"، وسيتطرق الفيلم لأحداث ما قبل أغنية "My Heart will Go On" من فيلم "Titanic" عام 1997، والذي مثل مرحلة فارقة في حياة النجمة العالمية، وعن عائلتها المكونة من 14 فرداً وكونها أصغرهم وقبل وصولها للنجومية والشهرة.