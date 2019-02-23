شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماذا قالت لبلبة عن المخرج الراحل حسن الإمام فى حوار نادر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة لبلبة، أن المخرج الراحل حسن الإمام مخرج كبير ومُعلم، بمعنى أنه يعرف يعلم الفنان يمثل ازاى ويقول الجملة ازاى.

وأوضحت لبلبة، خلال حوار تلفزيونى نادر أذاعته قناة ماسبيرو زمان، أنها عملت 6 أفلام مع المخرج الكبير الراحل، منها بنت بديعة، حكايتى مع الزمان، بكرة أحلى من النهاردة، حب فوق البركان وعجايب يا زمن.

وكشفت لبلبة خلال اللقاء، أن المخرج الراحل منحها دورا صغيرا فى فيلم حكايتى مع الزمان مع الفنانة القديرة وردة، و"بعد ما عملته معاه جابلى 20 فيلم".