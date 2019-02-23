شكرا لقرائتكم خبر عن "حالة حب".. تامر حسنى يقدم حفلاً رائعاً فى جدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم تامر حسنى، حفلاً غنائياً كبيراً فى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة، استمر لمدة تجاوزت 3 ساعات حرص فيها على تلبية رغبة الجمهور فى سماع كافة الأغنيات التى قدمها على مدار مشواره الفنى، خاصة وأن الحفل كان كامل العدد.

تامر حسنى بدأ فقرته بأغنية "عيش بشوقك"، ثم تابعه بعد ذلك تقديم "كل مرة"، و"بنت الايه"، و"قرب حبيبى"، و"اكتر حاجة"، و"ضحكتها مبتهزرش"، "ارجعلى"، و"بتغيب"، و"كل حاجة بينا"، و"لولا الهوا"، و"حلم سنين"، و"واخيرا"، و"ناسينى ليه"، و"عمرى ابتدا"، و"نور عينى"، و يانا يا مفيش"، و"لو كنت نسيت"، و"يا تاعبنى"، و"ميحرمنيش منك"، و"الله يباركلى فيك"، و"كفايك اعذار"، و"100 وش".

تامر حسنى خلال الحفل حرص على تحية الفنان أحمد حاتم الذى وصفه بنجم المستقبل، كما وجه التحية للمخرج عثمان أبو لبن، كذلك تحية الفنان محمد عبد الحافظ الذى كان من ضمن الحضور، وبعد ذلك قدم تامر حسنى عدد كبير من أشهر الأغنيات "كل اللهجات"، و"كل سنة وانت طيب"، و"عنيا بتحبك"، و"ريح بالك"، و"كل اللى فات"، و"شكلى هحبك"، و"180 درجة"، و"صوتك"، و"قرب كمان"، كما وجه تامر حسنى الشكر لكل من شارك فى الحفل مثل الفنان أحمد عصام بالألعاب النارية، ووليد الحريرى مهندس الإضاءة، وعاصم السيد مهندس الصوت، والمنظم محمد ذكى، قبل أن يختتم بعد ذلك الحفل بأغنية "عيش بشوقك".