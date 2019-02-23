صور| ريم البارودي مع رامي غيط في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ريم البارودي صورا جمعتها بصديقها الفنان رامي غيط من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام". وعلقت "البارودي" بقولها: "زميلك أو صاحبك تعرفهم في السفر، أخويا وصديقي رامي غيط فرحت لما شفته وافتكرت سفر وكواليس فيلم حليمو أسطورة الشواطئ". يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريم البارودي فيلم "خطيب مراتي"، وشاركها البطولة أحمد سعد، إيهاب فهمي، ندى عادل، العمل من تأليف وإخراج أحمد عفيفي.

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