أيمن بهجت قمر لتركي آل الشيخ: أهلا بيك في مصر متعودناش نخسر أخواتنا

أيمن بهجت قمرر وتركي آل الشيخ كتبت - إيمان العوضي : وجه الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر رسالة للمستشار تركي آل الشيخ، محاولًا إصلاح الأمر بعد الشائعات التي ترددت علي مواقع التواصل الإجتماعي حول الغاء تعاقده مع الفنانين في مصر، وذلك من خلال صفحته الرسمية عبر موقع "فيس بوك". فكتب قمر قائلًا: "أهلا بيك وسط اصحابك واخواتك في مصر.. تركي الشيخ من أجدع الناس وما اتعودناش نخسر اخواتنا وصحابنا عشان الكوره ومابنزعلش غير من اللي بيزعلنا ومابنزيطش في الزيطه وواللي بيحترمنا وبيحبنا بيبقى واحد مننا ..انزل ياللا باسطوانة بعتوا



جدير بالذكر أن الشائعات التي أفادت بأن المستشار تركي آل الشيخ سوف يوم بإلغاء تعاقدات الفنانين في مصر التي تم الإتفاق عليها لصالح "هيئة الترفيه اصحابك واخواتك في مصر.. تركي الشيخ من أجدع الناس وما اتعودناش نخسر اخواتنا وصحابنا عشان الكوره ومابنزعلش غير من اللي بيزعلنا ومابنزيطش في الزيطه وواللي بيحترمنا وبيحبنا بيبقى واحد مننا ..انزل ياللا باسطوانة بعتواالقضيه ومصر".جدير بالذكر أن الشائعات التي أفادت بأن المستشار تركي آل الشيخ سوف يوم بإلغاء تعاقدات الفنانين في مصر التي تم الإتفاق عليها لصالح "هيئة الترفيه السعودية " التي يرأسها، أثيرت بسبب إعلان آل الشيخ عن نقل ملكية نادي بيراميدز الذي يشارك في الدوري المصري الممتاز إلي المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي، وتصفية جميع استثماراته الرياضيه بمصر.

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