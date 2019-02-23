شاهد.. تركي ال الشيخ ينشر مقتطفات من حفل تامر حسني في جدة

كتب امير فتحي في السبت 23 فبراير 2019 05:28 صباحاً -
نشر رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، عبر حسابه على تويتر مقتطفات من حفل النجم المصري تامر حسني والذي أقيم، أمس، في مدينة جدة السعودية.
جدير بالذكر أن آل الشيخ قد أوضح على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن جميع العقود الفنية التي وقعت مؤخرا في مصر هذه عقود لهيئة الترفيه تلتزم المملكة بها وهناك عقود مقبلة كثيرة في الطريق.
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