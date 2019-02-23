كتب امير فتحي في السبت 23 فبراير 2019 05:28 صباحاً -
كشف الإعلامي المصري عمرو أديب، إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي يتقاضى 200 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، مستندًا في ذلك إلى تقارير صحفية بريطانية.
وأضاف “أديب”، خلال تقديمه حلقة الجمعة من برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc مصر”: “الجنيه الإسترليني بحوالي 23 جنيها، وتقريبًا بيقبض 30 مليون جنيه استرليني في السنة .. ربنا يبارك له، يستحق وأكثر”.
وتابع: “كم أنت عظيم يا صلاح، أصبحت ثاني أكثر لاعب قيمة اقتصادية في العالم بعد البرازيلي نيمار”.
وأردف: “وبعدين يقولوا يشوفوا عمرو أديب بياخد كم، ده أنا حسيت قد ايه إنا فقير”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. عمرو اديب تعليقا على راتب محمد صلاح: “200 الف استرليني اسبوعيا حسيت قد ايه انا فقير” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.