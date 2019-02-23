صابرين تؤكد أن "فكرة بمليون جنيه" ثوب جديد

كشفت الفنانة صابرين أنها تخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع وإخراج وائل إحسان.

وأعلنت صابرين في حديث خاص إلى موقع "العرب اليوم" أنها تقدم في المسلسل شخصية كوميدية غير عادية وهي دور والدة الشخصية التي يجسدها الفنان علي ربيع وتكون العلاقة بينهم عبارة عن علاقة القط والفأر.

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وأوضحت صابرين أنها تقدم شخصية الأم المصرية الأصلية بكل تفاصيلها هذا إلى جانب احتواء الشخصية على جانب درامي وتمثيلي رائع للغاية، حيث يحتوى العمل على حالة خاصة وموضوع درامي جديد، مؤكدة أن هذا المسلسل سيقدمها بثوب جديد للمشاهدين في رمضان وتتمنى أن يكون بمثابة تغير لجلدها ويلقي إعجاب وقلبي الجمهور.

ويُشار إلي أن مسلسل "فكرة بمليون جنيه" تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، محمد فتحي، شريف يسري، وإخراج وائل احسان، ويشارك فى بطولته بجانب على ربيع، صابرين، صلاح عبد الله، كريم عفيفى، ملك قورة، طارق عبد العزيز، ولاء الشريف، وليد فواز، حنان سليمان، أحمد سلطان، وطفل " ذا فويس" أحمد السيسي، محمد محمود، وأخرون، والعمل من إنتاج شركة المتحدين ميديا برودكشن للمنتج صادق الصباح.

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