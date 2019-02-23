شاهد.. الدبلة فى يد أنغام اليسرى فى حفلها بالكويت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة أنغام التحية إلى جمهور الكويت، حيث احيت الخميس الماضى حفل "هلا فبراير"، وسط إشادة كبيرة عبر السوشيال ميديا. اظهرت الصورة التى نشرتها الفنانة أنغام دبلة الزواج فى يديها اليسرى.

أنغام ونشرت أنغام صورة من إطلالتها خلال مشاركتها فى حفل "هلا فبراير" بالكويت، وقالت:" استمتعت مع جمهوري الراقي في الكويت". وطرحت المطربة أنغام ألبومها الجديد "حالة خاصة جدًا" وضم 14 أغنية تعاونت فى 6 منها مع زوجها الموزع أحمد إبراهيم، وضم الألبوم أغانى "هتقول لربنا إيه"، "حالة خاصة جداً"، "على حسك فى أيامى"، "ولا دبلت"، "نزوة"، "بتوصفنى بتكسفنى".

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