بالصور| طرح بوسترات "قهوة بورصة مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" بصور بوسترات فيلمها الجديد "قهوة بورصة مصر".
ونشرت رانيا عددًا من الأفيشات الخاصة بمصطفى قمر، وعلاء مرسي، وصلاح عبدالله، واَخرين، وعلقت على الصور قائلة: "فيلم قهوة بورصة مصر قريبًا بدور العرض".
يُذكر أن فيلم "قهوة بورصة مصر" بطولة علاء مرسي، ويشاركه في الفيلم عدد من ضيوف الشرف منهم الفنان مصطفى قمر، حسن حسنى، ولطفي لبيب، وإيناس النجار، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، و صلاح عبدالله، وعبدالله مشرف، وأحمد صيام، وعلى حميدة، ونجوى فواد، والفيلم من إخراج أحمد نور.
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