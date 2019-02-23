بالفيديو.. عمرو دياب يشعل حفل جامعة مصر بأغنية جديدة

كتبت - إيمان العوضي :

تألق السوبر ستار عمرو دياب في حفله الذي أحياه قبل ساعات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأشعل الأجواء وسط حضور عدد كبير من جماهيره ومحبيه الذين امتلئوا بالحماس وتزايدت هتافاتهم حتي أخر لحظة من الحفل.



وقد أهدي الهضبه جمهوره خلال

الحفل مقطع صغير من أغنية جديده، جائت كلماتها كالتالي: "مفيش مهم ولا أهم.. في الأخر الدنيا بتمشي.. من قلبي مبتمشيش.. ياليل ياليل"، ورغم الحماس الذي غلب عليهم عند سماعها،إلا أن عمرو تراجع عنها وبدا عليه انه نسي كلماتها فاعتذر وبدأ في أغنية جديده.جدير بالذكر أن الجامعة شهدت تشديدات أمنية مشدده استمرت لأيام، لتحضير أرض ملعب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لإحياء الحفل، وذلك منعًا لإثارة الشغب وتجنب حدوث أي مشاكل تنتج عن تدافع الجماهير التي تنتمي غالبيتها لفئة الشباب.