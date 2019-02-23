ميجان ماركل تتلقى هدايا قيمة في رحلة النصف مليون.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقت الأمريكية ميجان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، مجموعة من الهدايا القيمة خلال زيارتها لمدينة نيويورك، وذلك خلال استقبالها في نيوروك، في حفل خاص على شرف مولودها الأول.

مجلة “هاربرز بازار”، ذكرت أن ميجان ماركل البالغة من العمر 37 عاما، كانت قد وصلت إلى مدينة نيويورك لحضور حفل خاص سيقام لمولودها المنتظر، وتلقت هدايا قيمتها تقترب من نصف مليون دولار.. مشيرة إلى أنها أول مرة تعود فيها ميجان إلى الولايات المتحدة منذ زواجها من الأمير هاري، في حفل امتلأ بالمشاهير في قلعة وندسور في مايو الماضي.

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ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن دوقة “ساسكس” تلقت خلال الزيارة من أصدقائها قائمة من الهدايا الفخمة، في حين كانت تكاليف الزيارة تقدر بقيمة 430 ألف دولار ما يعادل (330 ألف إسترليني).

الصحيفة ذكرت أيضا أن ميجان استأجرت طائرة خاصة، بقيمة 250 ألف دولار (191.600 إسترليني)، كما تم دفع 150 ألف دولار (115 ألف إسترليني) للجناح الذي أقامت فيه في الفندق.

وأضافت أن سيارة فان شوهدت وهي محملة بمجموعة من هدايا ميجان ماركل خارج فندق “إيست سايد”، قبل وقت قصير من توجهها إلى المطار للعودة إلى لندن.