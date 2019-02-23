كتاب يكشف حياة دونالد ترامب الرومانسية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رغم الصعوبات والجوانب الكثيرة المرهقة للرؤساء، إلا أن لديهم جانبا من الحياة الرومانسية والعاطفية.

كتاب جديد في الولايات المتحدة الأمريكية، كشف جوانب من العلاقة العاطفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، نافيا أنباء تتلاحق منذ سنوات حول علاقتهما الباردة.

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مجلة “People”، ذكرت أن ترامب وميلانيا يتبادلان القبل في منتجع مارالاغو في ولاية فلوريدا، وأنهما يفعلان ذلك بغض النظر عن الموجودين في المكان حتى وإن تعلق الأمر بالأحفاد.

الكتاب الذي صدر تحت عنوان “مارالاغو.. داخل بوابات السلطة في قصر ترامب الرئاسي”، يحكي فيه الكاتب لورانس ليمر، تفاصيل عن حياة ترامب، موضحا أنه وميلانيا يمسكان بيدي بعضهما البعض في المنتجع ولا يكترثان بوجود أشخاص آخرين، وينفي هذا الكلام ما جرى تداوله في روايات أخرى حول فتور العلاقة الزوجية للرئيس وزوجته.

الكتاب يروي أيضا مجموعة من القصص الطريفة مثل قيام بترامب بطرد طباخ من المنتجع فقط لأنه لم يحسن طهي شريحة اللحم “ستيك” على النحو المطلوب، وفي حادثة أخرى، طرد “شيفا” آخر بسبب طبق من سلطة السيزر.