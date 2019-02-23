بوتين يقدم هدية لرفيق الحريري في عيد ميلاده.. صورة نادرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشرت صورة يظهر فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يقدم هدية إلى رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، خلال اجتماعهما في إحدى المناسبات.

تحالف “14 آذار” اللبناني، نشر عبر الحساب الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة نادرة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.

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التحالف أرفق تعليقا على الصورة جاء فيه: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقدم هدية للرئيس الشهيد رفيق الحريري بمناسبة عيد ميلاده.. مشيرا إلى أن الصورة تم التقاطها في 2 نوفمبر عام 2000، خلال لقاء عقد بين الرئيسين في الكرملين، حيث كان الحريري يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا استمرت 3 أيام.

رفيق الحريري هو رئيس وزراء لبنان الأسبق، الذي استهدفت سيارته في بيروت، عن طريق سيارة أخرى مفخخة، وهو رجل أعمال كبير، والد سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان الحالي، وقد حمل حتى وفاته الجنسيتين السعودية واللبنانية.

كما تولى رئاسة الحكومة مرتين كانت الأولى في عام 1992 حتى 1998، بينما كانت المرة الثانية في عام 2000، حتى استقالته في 2004، قبل الاغتيال بعام.. وكان يشغل منصب رئيس حزب تيار المستقبل من عام 92 حتى اغتياله في 14 فبراير عام 2005.