صور.. كاترينا كايف تواصل التصوير رغم إصابتها

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يُقْدم عدد كبير من الفنانين أعمال مثيرة، ينغمسون في انشطة رياضية وأنشطة أخرى قد تؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار بأنفسهم ، وهذا بدوره يضر بجداول تصوير أعمالهم الفنية والسينمائية.

لكن كاترينا كايف لم تستسلم للإصابة والابتعاد عن الكاميرا ولو لأيام حتى وهي مصابة، حيث شوهدت الممثلة وهي تمشي مستندة الى عكازات خلال حضورها العرض الخاص لفيلم رانفير سينج “جولي بوي” برفقة مخرج فيلمها “بهارات” علي عباس ظفر.

وفي السياق، استأنفت كايف مؤخراً تصوير فيلمها الجديد “بهارات” الذي يقوم ببطولته النجم الكبير سلمان خان ” وكانت قطة بوليوود قد تعرضت للإصابة في أثناء أدائها لأحد المشاهد الصعبة، حيث رفضت الاستعانة بدوبليرة لتؤدي تلك المشاهد بدلا منها وواصلت التصوير رغم إصابتها .

كاترينا شوهدت في أخر أعمالها على شاشة السينما مع شاروخان وأنوشكا شارما في “زيرو”، وكذلك مع عامر خان وأميتاب باتشان في فيلمهم الذي لم يصمد في شباك التذاكر “سفاحو هندوستان”، كلاهما كانا من بين أكبر الإصدارات لعام 2018 لكنهما فشلا في تحقيق نتائج مرضية.