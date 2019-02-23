ايشواريا راي تستعد لحضور حدث الموضة في قطر.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أن تكوني نجمة يُشار إليك بالبنان، وتُظهرين أناقتك فقط كلما وطئت قدماك البساط الأحمر بالأحداث الفنية الصاخبة، فهذا لا يكفي، لكن النجمة بحق هي من تبرز أناقتها سواء أمام كاميرات المهرجانات، أو لعدسات الباباراتزي المتواجدين أسفل المنزل.

لذلك، ليس هناك شك عندما يتعلق الأمر بالاناقة، تتجه الأنظار ناحية ملكة جمال العالم السابقة والممثلة الهندية ايشواريا راي باتشان، التي تعرف كيف تُميل الرؤوس على السجادة الحمراء بفساتين مذهلة، وفي الأيام العادية.

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مؤخراً، شوهدت الممثلة التي تبلغ من العمر 45 بإطلالة كلاسيكية تعشقها، مساء الثلاثاء في المطار أثناء مغادرتها إلى دولة قطر، لحضور افتتاح معرض قطر الدولي للعام 2019 حيث تمت دعوتها إلى جانب مشاهير عالميين آخرين.بدت ايش جميلة وهي ترتدي زي أسود ملفت للنظر، نسقته مع معطف وردي، وحذاء جلدي طويل من نفس اللون.

الممثلة ، ستشارك زوجها ابهيشيك باتشان في فيلم من إنتاج أنوراغ كاشياب باسم “جلاب جامون”، من إخراج ماني راتنام، ووفقا لتقرير في DNA، سيضم الفيلم أيضا والد زوجها النجم الكبير أميتاب باتشان.

وقال مصدر عن الفيلم المنتظر “إنها دراما تاريخية ذات ميزانية كبيرة ، والتي يجري التخطيط لها على غرار الفيلم الكبير Baahubali.