- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
تفضل جميع الأعمار ارتداء “الجينز” خلال التنزه أو في أثناء قضاء الوقت بصحبة الأصدقاء، لشعور من يقوم بارتدائه بالراحة، لذلك شوهدت نجمة بوليوود أنوشكا شارما Anushka Sharma وهي يرتدي بنطلون جينز ممزق مع قميص وردي طويل بأكمام، وأكملت مظهرها بنظارة شمسية داكنة.
بالأسلوب الأنيق المتميز التي تشتهر به شارما، كان هو الخيار المثالي لتناول الغداء مع الأصدقاء ولقضاء يوم عادي في الخارج، في ملابس كاجوال غير رسمية. قبل ذلك، شوهدت الممثلة تتمتع بيوم عيد الحب مع زوجها اللاعب المعروف فيرات كولي، حيث ارتدت بذلة زهرية سوداء وحمراء خلال خروجها.
شارما عادت من سنغافورة مؤخراً، بعدما كشفت عن أول تمثال شمعي تفاعلي من نوعه لنفسها في متحف مدام توسو، وفي السياق، كانت مواقع فنية، قد ذكرت أن أنوشكا تفاجأت بظهور شبيهة لها تبدو كتوأمها، وتدعى جوليا مايكلز، حيث تبدو صورة منسوخة عن أنوشكا للوهلة الأولى.
مهنياً، كان عام 2018 ناجحاً على النجمة شارما بعد أن قدمت 3 أفلام، بدأت العام الماضي مع فيلمها “Pari”، ثم قدمت دوراً ثانياً في فيلم ” YRF’s Sui Dhaaga” إلى جانب النجم فارون داوان Varun Dhawan، واختتمت عام 2018 بفيلم “Zero” مع النجمين شاروخان Shah Rukh Khan وكاترينا كيف Katrina Kaif.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد أناقة أنوشكا شارما في «الجينز» ولوك يصلح لكل اﻻوقات.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.