تانوشري دوتا تتحدث عن واقعة تحرش فنان شهير بها

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تؤمن ممثلة بوليوود تانوشري دوتا Tanushree Dutta والناشطة وصاحبة مبادرة #MeToo في صناعة الترفيه الهندية ، بالقدر وتقول إنها هنا للعب دور في المجتمع.

وقد تمت دعوتها مؤخرًا للتحدث في مؤتمر الهند الذي تنظمه جامعة هارفارد ، وجلست مع تشاي مع مانجو لإجراء مقابلة بالفيديو وتحدثت عن رحلتها والحياة في بوليوود وبالطبع حركة #MeToo.

خلال المقابلة ، تحدثت دوتا أيضًا عن حلمها عن يسوع المسيح وكيف غيّر ذلك حياتها، بالإضافة إلى ذلك ، كشفت عن السر في كشف قضية الاستغلال الجنسي التي تعرضت لها.

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في اللقاء الذي أذيع عبر موقع الترفيه العالمي “يوتيوب” تحدثت السيدة دوتا عن تجربتها الشخصية في مواجهة التحرش الجنسي على يد الممثل المخضرم في بوليوود نانا بيتكار خلال تصويرهما أحد الأفلام في عام 2008. كما قدمت شكوى مكتوبة بشأنها في شرطة أوشيوارا في مومباي.

من جانبه، نفى السيد باتكار باستمرار هذا الاتهام، في عام 2008 أيضا، وعقد مؤتمرا لرفض تلك الادعاءات.

دوتا من مواليد بيهار عام 1984 ،و هي عارضة أزياء وممثلة هندية ، وقد حصلت على لقب فيمينا ميس انديا يونيفرس في عام 2004. وخلال نفس العام في مسابقة ملكة جمال الكون ، كانت من بين العشرة الأوائل في التصفيات النهائية ، وفقا لـ indianewengland.