بلاغ ضد ممثل بوليود فواد خان وزوجته

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

نفى نجم بوليوود الباكستاني فواد خان تحرير محضر ضده بعد أفادت تقارير بأن زوجته صدف خان رفضت إخضاع ابنتهما ابنتهما لتناول تطعيمات ضد شلل الأطفال في مقر إقامتهما و “قاومهم، وثم أساء التصرف” معهم.

وفي بيان نقلته صحيفة ذا تريبيون ادعى الممثل أن البلاغ مفبرك، وأنه وقت حدوث الأمر كان بالفعل خارج البلاد في مدينة دبي لحضور حدث ما ، ولم تكن صدف خان متواجدة في مقر إقامتها عندما وقع هذا الحادث.

وذكر البيان أيضا ان لقاحات ابنه فؤاد الخاصة محدثة وأن سجل تطعيمها أرسل إلى وسائل الإعلام إلى جانب البيان.

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النجم أيضا ، قال من خلال البيان الصحفي إنه يدعم حملة مكافحة شلل الأطفال وهو على دراية تامة بالمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية ومركز السيطرة على الأمراض.

وعلاوة على ذلك ، أضاف خان أيضاً إنه يحتفظ بالحق في الحصول على التعويض القانوني المناسب بما في ذلك جميع هذه التعويضات ضد أي أضرار ناجمة عن هذا الحدث ، إذا لم يتم سحب البلاغ المقدم ضده.

وقال المتحدث باسم الإدارة الحكومية لمكافحة شلل الأطفال بآبار بن عطا: “تعتقد السيدة فواد ان حصول ابنتهما علي التحصين من المملكة البريطانية سيعطي حماية الطفل من سلالة WPV1، ولا يمكن ضمان الحماية من فيروس شلل الحمى البري إلا بلقاح شلل الفموي. “