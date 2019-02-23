حورية فرغلى تبدأ في «استدعاء ولى عمرو»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ينطلق تصوير أول مشاهد فيلم “استدعاء ولى عمرو”، للنجمة المصرية حورية فرغلى ومحمد عز، وذلك يوم السبت الموافق 23 فبراير 2019.

وانضم لفريق عمل الفيلم، النجم صبرى فواز، محمد لطفى، مى كساب، الطفل فارس الذى يجسد شخصية عمرو، انتصار، سماح أنور، كلوديا حنا، إيمان السيد، ندى بهجت، حمادة الليثى، محمد يونس، أمانى كامل، و الطفلة شهد، تأليف السيناريست محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدرى.

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ويشهد اليوم الأول فى التصوير، تواجد حورية فرغلى ومحمد عز وانتصار والطفل فارس وكلوديا حنا، وذلك داخل إحدى المدارس.

وعلى جانب أخر، استقرت الفنانة المصرية حورية فرغلي، على المشاركة في السباق الرمضاني المقبل 2019، من خلال مسلسل “ياسمينا” الذي تقوم ببطولته ومن المقرر أن يشاركها فيه مجموعة من الفنانين الذين سيوقعون عقود التعاقد مع شركات الانتاج قريباً في مقدمتهم فيفي عبده، وابتهال الصريطي.

وفي نفس السياق يتكتم صناع العمل عن تفاصيله بشكل كامل بوقت سيتم تصويره بشكل مكثف من أجل اللحاق بالعرض الرمضاني حيث يتوقع أن ينطلق التصوير قبل بداية مارس مع جدول زمني يضمن الانتهاء من الحلقات في المواعيد المحددة، ومن المقرر أن تجسد حورية فرغلي في المسلسل شخصية فتاة غجرية تكون محور الاحداث بتصرفاتها وسلوكياتها.