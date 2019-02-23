شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات من الطفولة.. اعرف مين الفنانة اللى فى الصورة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أيام الطفولة"، هكذا علقت الفنانة يسرا اللوزى على صورة لها من أيام طفولتها، لتعود إلى الوراء مع جمهورها، وتتحدث عن ذكرياتها خلال تلك المرحلة من حياتها.



يسرا اللوزى

الفنانة يسرا اللوزى، عادة ما تفتح صندوق ذكرياتها مع جمهورها على السوشيال ميديا، لتتذكر الزمن الماضى الجميل.



يسرا اللوزى عبر انستجرام

يذكر أن الفنانة يسرا اللوزى، انضمت لفيلم "تصفية حساب" لتجسد دور البطولة أمام النجم عمرو سعد للمخرج أحمد عبدالباسط، وجاء التعاقد مع يسرا اللوزى لتكون ثانى توقيع رسمى للعمل، حيث بدأ المخرج أحمد عبدالباسط التحضيرات الخاصة ببدء التصوير والتى ستبدأ الشهر المقبل، ويجرى حاليا التفاوض مع عدد من النجوم للمشاركة فى الفيلم.

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