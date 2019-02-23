شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شفيق يوزع أغانى 7 مطربين منهم رنا سماحة وكريم محسن ومحمد نور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموزع الموسيقى محمد شفيق إنه يتعاون مع المطرب كريم محسن في ألبومه الجديد الذي بدأ في تحضيراته منذ فترة طويلة، كما يشارك فى الألبوم الجديد للمطرب محمد عباس بـ3 أغنيات، الأولى"يا كدابة "، كلمات محمد شناوي، وألحان محمد عباس، والثانية "شايفه أحلى" كلمات محمد شناوي، وألحانه، و الثالثة "مليش نفس" كلمات محمد شناوى وألحانه.

وأوضاف شفيق لـ"الخليج 365"، أنه يتعاون أيضا مع المطربة رنا سماحة في أغنية سنجل جديدة، ولم يكشف اسم الأغنية حتى تكون مفاجأة لجمهوره.كما أيضا يتعاون مع المطرب محمد نور في ألبومه الجديد.

يذكر أن آخر أعمال الموزع الموسيقى محمد شفيق هو كليب محمد نور الجديد يحمل اسم"وش السعد"، لطرحه فى عيد الحب، والأغنية من كلمات محمد البدرى، وألحان وتوزيع محمد شفيق وهندسة صوت محمود عزت، وإخراج هيثم حسن.