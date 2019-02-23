شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مدكور يطالب بحذف إعلانات يوتيوب من فيديوهات القرآن الكريم..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الاعلامى شريف مدكور، بحذف إعلانات يوتيوب التى تتخلل فيديوهات القرآن الكريم، والتى تضم موسيقى ورقص، مشيرا أنه سيقاطع "البرندات" التى يعرضها المعلنين من خلالها.

قال شريف مدكور، أنه عند سماع القرآن الكريم عبر موقع يوتيوب يجد إعلانات تتخلل التلاوة وتضم موسيقى ورقص، موضحا أنه ليس ضروريا وجود مقاطع إعلانية تتخلل الآيات القرآنية على موقع يوتيوب، وأنه لم يعرف من المسئول عن ذلك.

وأشار أنه سيقاطع أى معلن يبث الإعلانات وسط الآيات القرآنية، حيث أن القرآن الكريم له احترامه، موضحا أنها ليست ضرورية وتضم برندات مصرية وعالمية.

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