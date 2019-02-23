تركي آل الشيخ: ملتزمون بالعقود الفنية الموقعة مؤخرًا في مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
قال المستشار تركي آل الشيخ، إن جميع العقود الفنية التي وقعت مؤخرا في مصر، عقود لهيئة الترفيه ونحن ملتزمون فيها.
وتابع آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية، على "فيسبوك"، أن العقود كانت بدايتها بحفلة للفنان تامر حسني بالأمس، وهناك عقود قادمة وكثيرة في الطريق إن شاء الله.
وأضاف: "لا صحة لعدم التزامنا أو إلغائنا لأي عقد، بل على العكس ستزيد العقود أكثر وأكثر متى مارغب في ذلك المنتجون والممثلون والمغنيون في مصر".
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