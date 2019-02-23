يسرا اللوزي تستعيد ذكرياتها بصورة من أيام الطفولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: نشرت الفنانة يسرا اللوزي صورة لها منذ الصغر، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلقت "اللوزي" على الصورة قائلة: " أيام الطفولة ". يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا اللوزي، مسلسل "بالحجم العائلي" مع الفنان يحيى الفخراني، والذى تم عرضه خلال السباق الرمضاني الماضي.

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