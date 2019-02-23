فيديو| هنا الزاهد تشاهد "قصة حب" مع الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: شاهدت الفنانة هنا الزاهد فيلمها الجديد "قصة حب" مع الجمهور بإحدى دور العرض. ونشرت الزاهد فيديو عبر حسابها على موقع إنستجرام يرصد لحظات من داخل صالة العرض قبل بدء الفيلم، وتبدو القاعة كامل العدد. وعلقت الزاهد قائلة: "شكرا لهذا اللحظة الرائعة، سعيدة جدا.. الحمد لله". وحقق فيلم "قصة حب" حوالي مليوني جنيه منذ بداية عرضه، وهو من بطولة أحمد حاتم، وتأليف وإخراج عثمان أبو لبن.

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