محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:
نشرت الفنانة السورية كندا حنا مجموعة من الصور جمعتها بزوجها ناجي في حفل زفافهما، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".
وعلقت "حنا" على الصور قائلة: "متل ها اليوم بالسنة قررنا حبيبي ناجي وأنا نعمل عيلة، وإن شاء الله ما بيجمعنا غير الحب والتفاهم ويحمي ثمرة عمرنا، الفارس والكتاكيت".
كندا حنا فنانة سورية، تزوجت من المخرج ناجي طعمة في عام 2013، وانجبت ابنهما "فارس"، ثم التوأم "كاتاليا"، و"كريستين"
يذكر أن كندا حنا ستشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "هارون الرشيدي"، بطولة قصي الخولي، وعابد فهد.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 6 سنوات.. كندا حنا تستعيد ذكريات حفل زفافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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