شاهد.. صدمة صالح الراشد عند معرفته عمر عريب حمدان

كتب امير فتحي في السبت 23 فبراير 2019 02:29 صباحاً -

لم يستطع الاعلامي الكويتي صالح الراشد اخفاء دهشته عند معرفته لعمر الفنانة الاردنية عريب حمدان.

فخلال استضافته لها في حلقة الامس من برنامج “The place” على قناة atv الكويتية، سأل الاعلامي صالح الرشد ضيفته “عريب ممكن اعرف عمرك” لترد عليه دون تردد “طبعا اربعين” ليرد بدهشة “صدق ما شاء الله” ثم سألها “ازاي تقولين ما تخافين”.

من ناحية اخرى، قالت عريب انها كانت ترتدي العباءة والشال اتباعا للعادات وليس عن اقتناع.