علاء مبارك مهاجما عمرو اديب: “أن تُولد ذكراَ فهذا قَدَرُك”

كتب امير فتحي في السبت 23 فبراير 2019 02:29 صباحاً -
هاجم علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، مواطنه الإعلامي عمرو أديب، ونشر عبر حسابه على تويتر فيديو لبعض آراء عمرو أديب قبل وبعد ثورة يناير، وعلق عليها «أن تُولد ذكراَ فهذا قَدَرُك..أما أن تكون رجلاَ فهذا صنع يداك».
يذكر أن الإعلامي عمرو أديب، شن هجومًا عنيفًا على علاء مبارك بسبب نشره، مقطعي فيديو له يشيران إلى تغير موقفه من الرئيس الأسبق قبل وبعد ثورة 25 يناير.
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