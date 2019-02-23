وليد توفيق في نزهة سياحية مع حسين فهمي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن علاقة صداقة قوية تربط الفنان اللبناني وليد توفيق، بالنجم المصري حسين فهمي، وهو ما كشفته رحلة سياحية جديدة يقضيها الثنائي حالياً مع عدد من الأصدقاء المشتركين.

وليد سافر مع حسين فهمي إلى التشيك، وحرص الفنان اللبناني على مشاركة محبيه أجواء الرحلة بصور طريفة من جولاته وزياراته السياحية مع الفنان المصري في شوارع مدينة براغ، وهي اللقطات التي عكست مدى استمتاع الثنائي بوقتهما، حيث كتب الفنان اللبناني معلقاً عليها: «من براغ مدينه جميله جداً»، وقد تمنى فانز النجم اللبناني للثنائي رحلة ممتعة.

من ناحية أخرى، طرح وليد توفيق مؤخراً كليب جديد لأغنية بعنوان «بغار عليكي»، وهي من كلمات أحمد ماضي، وألحان وليد توفيق، وقد صورها الفنان اللبناني على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج زياد خوري في مدينة كييف، كما أنه يجهز لطرح أغنية جديدة بعنوان «ما كنش في حدّ بحياتي».