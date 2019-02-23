سيرين عبدالنور تُشعل حفل عيد ميلادها بلقطات رومانسية مع زوجها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور بعيد ميلادها في سهرة صاخبة، دعت لها عدد من أقرب أصدقائها في أحد مطاعم دبي.

سيرين التي اكملت عامها الـ42، تألقت خلال الحفل بإطلالة سوداء مثيرة، واشعلت الأجواء برقصة مع زوجها، رجل الأعمال فريد رحمة، تخللتها قبلة حميمية، وهو ما رصدته مقاطع فيديو تبادلها حضور السهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان لافتاً قالب الكيك الأنيق الذي حمل اسم «سيرين».

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يُذكر أن سيرين عبدالنور احتفلت بزفافها على فريد رحمة بعد قصة حب طويلة جمعتهما عام 2007 ، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى «تاليا» يونيو 2011، كما انجبت الفنانة مولودها الثاني «كريستيانو».

من ناحية أخرى، تعود سيرين لعالم الدراما بعد طول غياب في الموسم الرمضاني المقبل، ببطولة مسلسل «الهيبة» في موسمه الثالث أمام تيم حسن، والعمل من تأليف باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته، منى واصف، عبده شاهين وأويس مخللاتي، وغيرهم، في الوقت الذي جسدت فيه النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم بطولة الموسم الأول، كما حلّت الفنانة اللبنانية نيكول سابا في دور البطولة أمام تيم بالموسم الثاني، والذي عُرض خلال المارثون الرمضاني الماضي.